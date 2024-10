Milan, Adli sicuro: “Leao farà molto male alle avversarie tra non molto”

"Tutto ruota intorno a Rafa perché è un ragazzo di tendenza, risponde e poi fa rumore, alimenta la polemica. Ma attualmente la gente pensa che stia underperformando. Penso sinceramente, e non lo dico perché lo conosco e ho l’occasione di essere suo amico a cui voglio bene, che sia in un periodo in cui farà molto male (alle avversarie, ndr) tra non molto tempo. Perché Rafael Leao si sta riadattando ad un sistema e ha giocato per tanto tempo in maniera diversa. Cerca di concentrarsi soprattutto sulla fase difensiva con la squadra. Molti pensano sia meno performante perché non è focalizzato solamente sulla fase offensiva, ma quando sarà capace di fare quel lavoro difensivo e ritrovare la sua forma migliore offensiva, perché ce l’ha e la mostra ogni partita… Lui è in un processo per diventare un killer. È un giocatore come pochi oggi: è uno di quei giocatori per cui paghi il biglietto". LEGGI ANCHE: Milan, tornano i dubbi: chi al posto di Theo? Fonseca e le possibili scelte