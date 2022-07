Milan, Adani: “Adli? Impossibile non innamorarsi della sua classe”

"Impossibile non innamorarsi della sua classe. Lo seguo da tre anni. Sono contento sia finito tra le mani di un allenatore moderno e innovativo come Stefano Pioli. Con lui Pioli può replicare quanto fatto con Tonali e gli altri giovani del Milan, saliti tantissimo di livello con il passare dei mesi sotto la guida del tecnico rossonero. Sarò chiaro: Adli per me è un trequartista, nel senso attuale del termine, perché può essere sia una mezzala che un centrocampista offensivo. Per giocare nei due in mediana, invece, gli manca qualcosa: la corsa all’indietro per esempio. Il meglio lo dà quando la sua squadra è in possesso palla, perché è bravissimo nei tocchi che velocizzano l’azione, nella giocata di prima mai banale. Dovremo semplicemente concedergli tempo". Renato Sanches al Psg? Ecco il nome giovane dal Brasile: le ultime news di mercato sul Milan