Milan, Adani: “Il successo contro il Tottenham certifica il lavoro di Pioli”

Lele Adani, ex calciatore e ora opinionista e telecronista, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle squadre italiane, compreso il Milan, impegnate in Champions League. Interrogato sull'avversario dei rossoneri in Champions League, ha ricordato come gli uomini di Stefano Pioli avessero la sfida più difficile e il successo certifichi la bontà del lavoro fatto dal tecnico. Di seguito le sue parole.