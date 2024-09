Adani: “Il Milan deve giocare meglio di così. Leao-Theo, che risposta!”

Lele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan, tornando a parlare del caso Theo Hernandez-Rafael Leao

Lele Adani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni negli studi 'Rai', nel corso del consueto appuntamento con il programma 'La Domenica Sportiva', soffermandosi sul Milan e tornando a parlare di Theo Hernandez e Rafael Leao . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Adani rapito da Leao e Theo: poi però pungola Fonseca

Sul gioco del Milan: "Morata e Abraham insieme non ci credo, credo anzi che il Milan debba avere un centrocampo a tre. Poi se gioca con due interni e due mediani e un trequartista nelle rotazioni non cambia, il calcio non è statico ma dinamico. L’allenatore deve trovare quell’equilibrio tra la fase di possesso e quella di non possesso. È importante però il recupero di Morata e la condizione di Abraham, un giocatore importante viste le competizioni che deve giocare il Milan. Ma il Milan deve giocare meglio ed essere più equilibrato: adesso arrivano dei test più probanti e questa squadra ancora non ha preso una direzione".