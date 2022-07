Milan, senti Adani: “Seguo Adli da tre anni, impossibile non innamorarsene”

Lele Adani, ex difensore, oggi opinionista, ha parlato di Yacine Adli, talentuoso centrocampista francese arrivato al Milan da poco, dopo la stagione in prestito al Bordeaux. Queste le dichiarazioni dell'ex centrale dell'Inter a La Gazzetta dello Sport: "Impossibile non innamorarsi della sua classe. Lo seguo da tre anni. Sono contento sia finito tra le mani di un allenatore moderno e innovativo come Stefano Pioli".