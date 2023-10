Milan, Adani: “Lo confermo, Pioli è al primo posto tra i tecnici di Serie A”

Lele Adani, ex calciatore ed attualmente opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico del Milan Stefano Pioli

Lele Adani, ex calciatore ed attualmente opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con la 'Bobo TV', elogiando il tecnico del Milan, Stefano Pioli. Adani aveva già espresso la propria stime per l'allenatore rossonero già in passato e, nonostante la doppia sconfitta contro Juventus e PSG, ha voluto rinnovare la sua fiducia nell'emiliano. Ecco le sue parole.