Milan, Adani: “Pioli è uno dei migliori tecnici italiani” | News

L'ex difensore Lele Adani, intervenuto alla Bobo TV, ha esaltato Stefano Pioli, tecnico del Milan. Ecco cosa ha detto: "Pioli è uno dei migliori allenatori italiani in questo momento, è al livello dei grandissimi. Non c'è un allenatore superiore a lui secondo me in questo momento. Lui non pone limiti alla sua ambizione, alla sua umiltà e ad aprire l'orizzonte. Sta proprio bene lì e ti permette, in un processo di crescita che va a toccare tutti i dettagli, di vincere e ottenere soddisfazioni al di là di come incidi. Daniel Maldini è un giocatore forte ma quel gol non ce l'ha. La dinastia Maldini diventa immortale, accade questo nel Milan di Pioli".