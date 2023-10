Milan, Adani: “Pioli è il mio allenatore preferito in Serie A”

"Io posso anche parlare di tattica, perchè Pioli è stato bravo a inserire i terzini in mezzo al campo, a far allargare i centrocampisti e creare inserimenti in area di rigore, a plasmare Leao facendolo giocare più libero, forse con meno compiti difensivi. Parliamo anche del ruolo di Florenzi, che è quasi come un regista in più. Ciò che mi sorprende, al di là di un derby perso male fin dall'inizio, è che Pioli è davvero una persona con la capacità di entrare nella testa dei giocatori, Adlì a parte probabilmente. Lo posso dire, oggi è il mio preferito in Serie A, basta vedere anche il percorso sin qui che ha fatto dal 2019 quando arrivò a Milano". LEGGI ANCHE: La scelta del Milan, il Barcellona e l'arrivo in rossonero. Parla Reijnders