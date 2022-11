Milan, Adani: “Maldini è stato fondamentale da dirigente”

Il Milan ha vissuto anni di ricostruzione e risalita. I rossoneri erano scesi veramente in basso, con anni chiusi lontano dalla competizioni europee. Con il cambio in dirigenza e l'avvento di Frederic Massara e Paolo Maldini , il Milan ha cambiato passo fino a vincere di nuovo uno Scudetto che mancava dai tempi di Allegri .

Milan, Adani su Maldini

L'ex calciatore nonché opinionista e telecronista Lele Adani, ha parlato di Milan e di Paolo Maldini nello specifico. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al podcast BSMT di Gazzoli. "Maldini è stato fondamentale da dirigente. Ha vinto lui, ma non avevo dubbi. Ha aspettato per 10 anni e ora ha vinto. Lui è un calciatore che è stato scelto per lasciare un vero segno, non casuale o occasionale, ma che resta e resterà nel tempo. Maldini non è solo dei tifosi del Milan, Maldini è di tutti". Cristiano Ronaldo al Milan? La condizione di Jorge Mendes >>>