Milan, Adani: “Maldini? Fuoriclasse anche come dirigente”

"Un personaggio come Paolo Maldini per me è diventato un fuoriclasse anche come dirigente e credo abbia il diritto di avere dei crediti, perché ha dimostrato quanto bene sappia fare dal punto di vista manageriale. Il suo lavoro sul campo è stato di alto livello, dal punto di vista del bilancio, della valorizzazione dei calciatori e dei risultati sportivi che ha portato al Milan in questi anni. Insomma, il lavoro di Maldini equivale al lavoro del direttore sportivo più ricercato del momento, ovvero Cristiano Giuntoli, che ha appena vinto lo Scudetto. Il Napoli si è laureato Campione d'Italia quest'anno e il Milan l'anno scorso: il percorso è lo stesso".