Milan, Adani: “Juventus e Inter superiori ai rossoneri” | News

L'ex calciatore e opinionista Lele Adani ha parlato del Milan, durante la trasmissione in streaming Bobo TV

Il Milan non sta vivendo un grande momento: dopo le due battute d'arresto contro Torino e Cremonese , i dubbi sulla formazione di Stefano Pioli sono saliti e aumentati. Per questo molti hanno iniziato a storcere il naso sul vero valore della rosa.

"Juventus e Inter superiori al Milan. I tifosi rossoneri devono, però, essere soddisfatti del lavoro e celebrare la dirigenza, la proprietà, il tecnico e i calciatori. Il loro lavoro è davvero eccezionale". Per l'opinionista, il Milan si trova dietro sia a Juventus che all'Inter, questo nonostante classifica e risultati della scorsa stagione. Mercato Milan, due nomi per il centravanti del 2023: le ultime news >>>