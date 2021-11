Milan, Adani: “Ibrahimovic e Giroud? C’è una differenza importante”

L'ex giocatore Lele Adani, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato delle differenze tra Ibrahimovic e Giroud

L'ex giocatore Lele Adani, in vista di Roma-Milan di stasera, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Adani ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud: "Tutti e due non attaccano la profondità per età e attitudine, ma i tempi di gioco di Ibra e la sua classe a mandare gli altri Giroud non ce l'ha. Il Milan poi costruisce tanto anche con i terzini che entrano dentro il campo".