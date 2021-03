Milan, Adani: “Dalot? E’ un grande acquisto. Non arriva dal Cittadella”

Milan, le parole di Adani

Daniele Adani, intervenuto alla Bobo TV, ha parlato del Milan e grande vittoria ottenuta a Verona in totale emergenza. Ecco cosa ha detto.

"Una grandissima prova, l'ennesima vittoria conquistata senza i top e grazie ai gol di quelli che giocano meno, le riserve delle riserve. La squadra è stata allestita molto bene, con valori tecnici e morali. Ha rischiato poco e segnato quando doveva. Ha reagito a Roma, vincendo e producendo 12-13 occasioni. Ha mostrato mentalità e cuore, segnando due grandissimi gol, da copertina, dopo la brutta partita contro l'Udinese. Non importano i passi falsi, conta reagire. Spezzo una lancia per Dalot: fa parte della classe dei '99 del Portogallo, arriva dal Manchester United e non dal Cittadella: è normale che giochi meno con Calabria e Theo, ma è un granissimo acquisto. Fa un gol da trequartista navigato".