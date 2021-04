Milan, Adani: “Calhanoglu è cresciuto, ma Ilicic sarebbe un’altra cosa”

Lele Adani, noto commentatore di 'Sky Sport', ha detto la sua sul possibile approdo di Josip Ilicic al Milan. Queste le sue dichiarazioni

All'interno dell'ormai consueta 'Bobo Tv', in diretta su Twitch, Lele Adani ha parlato del possibile arrivo di Josip Ilicic al Milan. Il noto commentatore di 'Sky Sport' non ha dubbi sulla bontà dell'operazione, sottolineando la differenza con Hakan Calhanoglu. Queste le sue dichiarazioni: "Ilicic? Sarebbe un acquisto perfetto. Nel Milan, negli ultimi anni, in quella zona, è cresciuto Calhanoglu, ma Ilicic è un'altra cosa: è una variante in più. Oltre, chiaramente, ad avere un piede diverso. Può anche giocare con Hakan, ti dà tante soluzioni". Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni