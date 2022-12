Milan, Acquafresca su Pioli: “A livello tecnico era già preparato”

L'ex attaccante Robert Acquafresca ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche del tecnico del Milan Stefano Pioli

Fabio Barera

Uno degli allenatori più in vista degli ultimi mesi è senza ombra di dubbio Stefano Pioli. Arrivato al Milan in punta di piedi e quando il Diavolo era in una situazione abbastanza complicata, ha rimesso in piedi la macchina rossonera e piano piano le ha dato un'identità.

Nonostante molti tifosi del Milan fossero contrari al suo approdo nel club di via Aldo Rossi, Stefano Pioli ha lavorato a testa bassa e ha risposto alle critiche a suon di risultati. Dopo qualche mese di assestamento è arrivato infatti lo scudetto, giusto premio alla carriera dell'allenatore rossonero.

Ad esaltare Pioli ci ha pensato anche un suo ex giocatore ai tempi del Bologna, Robert Acquafresca, che in una lunga intervista ai microfoni di TMW News, ha parlato anche del rapporto che aveva con l'attuale tecnico del Milan e quanto fosse stato utile per la sua crescita personale. Di seguito le sue parole.

"Per me è stata una persona veramente importante. A Bologna le cose non sono andate come speravo, però fa parte della crescita e della storia calcistica di ognuno di noi calciatori. Si vedeva subito che fosse un grande allenatore e credo che sia cambiato nella gestione dei calciatori, perché a livello tecnico e tattico era già molto preparato".