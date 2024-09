Trevisani: “Abraham è un giocatore che ha guizzi importanti. Al Milan…”

Intervenuto al podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e dell'attaccante rossonero, Tammy Abraham : "Secondo me il giocatore rimane un giocatore che ha dei guizzi molto importanti, e che se ha fiducia e la sente può fare qualsiasi cosa. Il primo anno a Roma ha fatto 30 gol, in stagione, con la Conference che è più semplice, ma comunque ha fatto 30 gol, sono tanti, e non c'era ancora Dybala a rifornirlo".

Infine, il noto telecronista ha concluso: "Quindi per me il giocatore è valido ed è giusta la sottolineatura, anche sul parco attaccanti del Milan, non dirò che Chukwueze non sta giocando con Fonseca perché sarebbe troppo facile, aspettiamo altri momenti, dirò invece che i giocatori del Milan sono come erano con Pioli, anche con Fonseca, molto accendi/spegni, accendi/spegni. Ricordiamo, giustamente, che ha fatto due pareggi con la Salernitana, ma l'anno scorso ha battuto il Paris Saint Germain".