Milan, Abraham: “L’infortunio? Ho pianto spesso, ma sono tornato più forte”

Tammy Abraham , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Milan TV', nel corso del consueto appuntamento con il format 'Face Off', a cui vengono sottoposti i nuovo acquisti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Sull'infortunio: "Quando guardo quella cicatrice sul ginocchio penso che ognuno attraversi situazioni diverse. Per me è stato un infortunio, altre persone affrontano difficoltà che possono avere un impatto decisivo nelle loro vite. È stata dura, mentirei se ti dicessi il contrario. Ho pianto spesso per il dolore, ma non puoi farci nulla. Mio figlio mi ha aiutato molto perché ho avuto la possibilità di stare a casa e dedicarmi a lui. Devo tornare in campo per dimostrare al mondo che sono tornato più forte di prima".