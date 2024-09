Milan, Abraham: “Il mio idolo? Provo a copiare le giocate di Henry”

Tammy Abraham , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Milan TV', nel corso del consueto appuntamento con il format 'Face Off', a cui vengono sottoposti i nuovo acquisti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Suoi idoli:"Parlando di idoli, guardavo spesso con la mia famiglia l’Arsenal. Thierry Henry è stato fonte d’ispirazione, ho voluto fare l’attaccante dopo aver visto i suoi movimenti in campo. Ancora oggi cerco di copiare qualche sua giocata. Ci sono tanti grandi attaccanti come Ronaldo il Fenomeno, Didier Drogba che ho avuto la fortuna di vedere ogni settimana. I miei genitori rappresentano le persone a cui mi ispiro nella vita quotidiana, hanno fatto sì che rimanessi concentrato per raggiungere il mio obiettivo". LEGGI ANCHE: Il Milan cresce nonostante tutto: il mercato aumenta il valore della rosa >>>