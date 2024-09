Milan, Abraham: “Il mio primo gol rossonero? Sogno di farlo nel derby”

Tammy Abraham , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'Milan TV', nel corso del consueto appuntamento con il format 'Face Off', a cui vengono sottoposti i nuovo acquisti. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul suo sogno: "È un sogno per me essere nel club italiano che ha vinto più Champions e con una storia piena di successi. Come immagino il mio primo gol in rossonero? Nel derby. Tocco il primo pallone con questa maglia e segno l'1-0 utile per portare a casa la vittoria".