Milan, Abate: “Coubis capitano può trainare il gruppo”

Ignazio Abate ha l'arduo compito di portare dei ragazzi giovani verso la maturazione. Non un lavoro da poco, specialmente in uno sport che non perdona nulla come il calcio. Per questo, anche la decisione del capatino ha un'importanza molto forte. La leadership e il carattere sono importantissimi anche al livello del calcio Primavera. Proprio su questo argmoneto, Abate ha rilasciato una dichiarazione. Il tutto per dare la motizione sul perché fosse stato scelto Andrei Coubis come capitano della squadra.