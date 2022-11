Milan, Abate: “Sarà fondamentale leggere le situazioni tattiche”

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ). Ecco alcuni passaggi.

Su come sono i ragazzi del 2022: «Molto diversi da noi, forse più svegli, di sicuro con meno rapporti personali: sono sempre molto sui social, ma nel calcio valgono le regole di sempre. Devi fare gruppo, avere educazione e rispetto, sapere che se non soffri ora non potrai gioire domani. Alcuni mi guardano storto, poi capiscono che lo faccio per il loro bene. In generale li sento vicini, loro si confidano».