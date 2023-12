Un anno dalla morte di Mihajlovic. Il ricordo del figlio: “Era un supereroe”

"Per me non era solo un papà, era un supereroe, un idolo. Era tutto. Lo guardavo con amore e ammirazione. Questo è stato un anno di merda, non so trovare altra espressione. Però provi ad andare avanti, pensi a cosa avrebbe detto o fatto lui. In famiglia eravamo già unitissimi ora lo siamo ancora di più. E poi c’è mamma che è una chioccia per tutti noi. Essere subito accostato a lui non è un peso, è un onore. E quando mi dicono che gli somiglio, che faccio i suoi stessi gesti, mi si riempie il cuore. Vale per tutti noi figli. È bellissimo risentire la sua voce, vedere le immagini. Ma sale anche il magone… Nella mia camera papà è dappertutto: sui muri, sul comodino, ovunque. Se un giorno avrò un figlio maschio si chiamerà Sinisa".