Miccoli: “Donnarumma? Io per restare al Palermo ho rifiutato il mondo”

Fabrizio Miccoli, ex attaccante del Palermo, ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan. Queste le dichiarazioni

Fabrizio Miccoli ha parlato della scelta di Gianluigi Donnarumma di lasciare il Milan. Gigio non ha sicuramente emulato il comportamento dell'ex attaccante, che ha rifiutato diverse offerte pur di rimanere a Palermo. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia': "Ognuno fa le proprie scelte. Io per restare al Palermo ho rifiutato il mondo e anche per amore sono andato in Serie C col Lecce. Sarei rimasto tutta la vita al Milan. Poi è un pensiero mio perché ognuno della sua vita fa ciò che vuole".