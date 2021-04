Mesto: “Kessié non ha solo qualità fisiche ma anche umane” | News

Le ultime notizie sul Milan. Mesto ha espresso il suo pensiero sul centrocampista del Milan Frenck Kessié: le parole dell'ex calciatore

Giandomenico Mesto, ex calciatore, ha parlato di Franck Kessié ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell'ex centrocampista del Genoa. "Kessié è un giocatore molto importante sia in campo che fuori. Questo non è un aspetto da trascurare perché giocatori con questa personalità sono molto importanti nello spogliatoio. Non ha solo qualità fisiche ma anche umane". Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di ibrahimovic.