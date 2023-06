Il biografo di Messi annuncia: “Ha deciso, andrà all’Inter Miami”

Secondo quanto riportato dal proprio profilo Twitter di Guillem Balague , famoso scrittore e giornalista, nonché biografo di Lionel Messi , il fuoriclasse argentino non andrà al Barcellona ma, bensì, in America all' Inter Miami .

L'Inter Miami, infatti, sembra in vantaggio nelle possibilità di far firmare un contratto a Lionel Messi. Non a sorpresa, visto che i contatti e i discorsi vanno avanti da anni. Le trattative tra la MLS, che gestisce i contratti di tutti i giocatori, e l'entourage del giocatore sono entrati nel vivo e, come riportato anche da diverse fonti affidabili negli Stati Uniti, la fumata bianca potrebbe arrivare già a inizio estate, subito dopo la scadenza del contratto di Messi con il Psg a fine giugno.