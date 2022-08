Merckx su De Ketelaere: “Ha una missione al Milan”

Eddy Merckx, ex ciclista belga e grande conoscitore di calcio, ha parlato del calciatore del Milan e suo connazionale Charles De Ketelaere. Queste le dichiarazioni in un'intervista a Sportweek: "Al Bruges era la stella. Ha una gran visione di gioco, ottima tecnica, ama mettere i compagni in condizione di segnare. Si può dire che quella in qualche modo sia la sua missione. Mi sembra parecchio altruista, è sempre al servizio della squadra".