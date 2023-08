MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Musah. Quale futuro per Kjaer?

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Le parole di Yunus Musah in conferenza stampa e il futuro dubbio di Simon Kjaer. Ma anche le cifre di Junior Messias al Genoa e le tante richieste per Lorenzo Colombo, oltre alla questione San Siro. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.