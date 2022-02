Mercato Milan – Marchetti: “Con Bailly e Diallo non è scattata la scintilla”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato dei movimenti del Milan in difesa. Le dichiarazioni su Botman, Bailly e Diallo

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato dei movimenti del Milan in difesa. Sven Botman era il preferito, ma il Lille non ha ceduto. Per Eric Bailly e Abdou Diallo, invece, non è scattata la scintilla. Queste le dichiarazioni affidate a 'TMW Radio': "Il Milan non ha trovato il profilo giusto su cui fare un investimento. Avrebbe voluto Botman, ma il Lille non lo ha voluto vendere a gennaio. Con Bailly e Diallo non è scattata la scintilla”. Anche il Milan sul baby fenomeno a costo zero! Le ultime news di mercato >>>