Mercato Milan, Di Marzio: “Difesa, ci sono due strade. Un giocatore arriverà”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul Milan in diretta su Radio Rossonera. Ecco le sue dichiarazioni

Su Bremer, Botman e Christensen: “Per me se c’è la possibilità di anticipare un investimento (e non credo ci siano problemi dalla società) e dipenderà dalla società cedente è meglio così. Guadagni del tempo per far ambientare il giocatore e lo puoi far crescere senza fretta. Dipende molto dalla società che lo cede. Christensen era al top della lista ma il Milan è un po’ sfiduciato perché la trattativa per il rinnovo con il Chelsea sta andando bene, ma era un sogno. Botman è uno di quei profili di cui parlavo prima. Bremer è un giocatore pronto, ma il Torino sta facendo un bel campionato ed è difficile trattare con la squadra. Non aiuta con formule creative. Spero non venga coinvolto Pobega per il Milan perchè può essere il futuro. Su Bremer c’è anche l’Inter per giugno”.