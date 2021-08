Mercato – Marocchi su Messias: “Sarebbe una favola il passaggio al Milan”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista, ha detto la sua riguardo il possibile acquisto di Junior Messias da parte del Milan

Intervenuto durante 'Sky Calcio - L'originale', Giancarlo Marocchi ha commentato il possibile trasferimento di Junior Messias al Milan. Queste le sue parole sul calciatore del Crotone. "Sarebbe un favola il passaggio al Milan. In Serie A ha retto il confronto con gli altri giocatori. Sembra un giocatore completo ma è che chiaro che lo proponi in una squadra che punta a vincere lo scudetto e ha trent'anni, boh, puntiamo alla favola". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.