Mercato, Corvino su Vlahovic: “Ha bisogno di un contorno del suo valore”

Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic in questo mercato? Pantaleo Corvino è criptico in un'intervista: "Merita un contorno del suo valore"

Il futuro di Dusan Vlahovic tiene banco durante questa sessione di mercato. L'attaccante classe 2000 si è messo in mostra durante l'ultima stagione, attirando gli occhi di mezza Serie A . Il cartellino del giocatore però è costoso: la Fiorentina chiede almeno 40/50 milioni per il serbo.

Ai microfoni di Sky Sport, Panteleo Corvino ha parlato delle qualità di giovane attaccante: "Ho sempre pensato avesse delle potenzialità straordinarie, ho accelerato la sua evoluzione. Poi dopo per esaltare ancor di più le sue doti massimali c'è bisogno anche di un contorno pari al suo valore". Parole che a prima vista possono sembrare abbastanza criptiche: significa che merita una squadra migliore rispetto ai Viola o che il progetto della Fiorentina è quello di migliorare la rosa? Staremo a vedere.

Vlahovic ha recentemente parlato del suo rinnovo di contratto con la squadra toscana, dicendo di non aver ancora ricevuto proposte. Anche questa cosa lascia aperti alcuni dubbi sul futuro: il giocatore non ha fretta di partire, ma il club dovrebbe tutelarsi al più presto offrendo una proposta per il rinnovo contrattuale.