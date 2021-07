Vlahovic allontana Milan e Juve: “Rinnovo? Quando me lo offrono firmo”

Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan, ha intenzione di prolungare il proprio contratto con la Fiorentina: le sue parole

"Dusan, ma il rinnovo lo potresti firmare, dai!", ha detto questo sostenitore della Fiorentina a Vlahovic, il quale, immortalato da un video, ha replicato: "Quando me lo offrono, firmo". Di fatto, il numero 9 viola ha lanciato un importante segnale di mercato: pur essendo nel mirino di rossoneri, bianconeri e tanti altri top club in Europa, vuole restare a Firenze. Almeno per un'altra stagione.