Melissa Satta: “Bloccata a Istanbul. Boateng ha fatto il tampone”

ULTIME NEWS – L’ex velina e tifosa rossonera Melissa Satta è intervenuta in diretta a “La vita in diretta” e ha parlato del momento che sta attraversando col marito Kevin Prince Boateng a Istanbul. In particolare ha rivelato come il marito sia stato sottoposto al tampone per il Coronavirus, dopo che nella giornata di ieri il tecnico del Galatasaray Fatih Terim – ultimo avversario del Besiktas – è risultato positivo al Covid-19.

“Mio marito è stato chiamato a fare il test perché qualcuno del campionato turco è risultato positivo”, ha infatti detto la modella in videochiamata.

“Sulla faccenda, qui, e ne è parlato poco. – ha ammesso la Satta in collegamento – Forse è stata sottovalutata. Si pensava che fosse un problema italiano e invece è arrivato ovunque, pure qui”, ha poi concluso la showgirl in collegamento da Istanbul, parlando con Lorella Cuccarini. Queste, invece, le parole del Premier Giuseppe Conte: restrizioni fino al 31 luglio?

