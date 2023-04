Meité: “Ibrahimovic il più forte con cui ho giocato. E su Leao..”

Soualiho Meité, ex mediano del Milan, ha parlato dei migliori calciatori con cui ha giocato, citando Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao

L'ex giocatore del Milan , che attualmente milita nella Cremonese , Soualiho Meité , è intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato su chi fosse stato il compagno di squadra più forte con cui abbia mai giocato, il mediano ha indicato Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Diavolo. Ha però menzionato anche due stelle del calibro di Kylian Mbappé e Rafael Leao , dicendo che potrebbero essere molto più forti dello svedese se si guarda al potenziale. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.

Le parole di Soualiho Meité su Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic

"Il calciatore più forte con cui ho giocato in carriera? Direi Ibrahimovic, ma come potenziale Mbappè e Leao". I derby di Champions League tra Milan e Inter in chiaro: gli scenari >>>