Mbappé sul rinnovo: “Resto al PSG nella prossima stagione poi…”

"Ho già detto che resterò a Parigi nella prossima stagione, l'ho già detto molto prima che accadesse tutto questo".Mbappé potrebbe decidere il futuro tra pochi mesi, con idee chiare per quest'anno. "Resterò in Francia nel prossimo campionato e deciderò il mio futuro solamente nel 2024. Molte cose possono succedere in un anno, specialmente in un club come il Paris Saint Germain".