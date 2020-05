Mazzola: “Gattuso? Altro che milanista. È perfetto per l’Inter”

MILAN NEWS – Sandro Mazzola, ex attaccante dell’Inter per 17 stagioni, dal 1960 al 1977, ha parlato di Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Napoli, che ha trascorso una vita in campo indossando la maglia del Milan, squadra che ha poi anche allenato per una stagione e mezza.

“Gattuso? Altro che milanista, è il perfetto allenatore da Inter – ha detto Mazzola ai microfoni de ‘Il Mattino‘ oggi in edicola -. L’Inter è sinonimo di temperamento, convinzione, grinta, mentre il Milan è tanto tic e tac e poi ti fregano con un gol. Al Napoli farà cose grandiose perché ha doti straordinarie. E se lo dice un interista …”. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>