Maxi López: “L’arrivo al Milan? un’esperienza incredibile: ecco perché”

NEWS MILAN – L’argentino Maxi López, classe 1984, ex attaccante del Milan dal gennaio al giugno 2012, oggi gioca in Serie B con la maglia del Crotone.

Maxi López ha raccontato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ il suo arrivo al Milan: “E’ stata un’esperienza incredibile perché quando sono partito da Catania, ho firmato il contratto appena arrivato in albergo. In quel momento il Milan cercava anche un’altra punta, Carlos Tévez, e in quel momento è arrivato Ariedo Braida e mi ha detto che avremmo dovuto aspettare perché eravamo in trattativa con Carlito e dovevamo prendere anche lui. I due giorni sono diventati una settimana”.

"Avevo una proposta anche dall'Inghilterra – ha concluso Maxi López – però avevo già firmato con il Milan".