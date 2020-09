Maxi López: “Milan, Ibrahimovic può aiutarti a tornare ai fasti del passato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maxi López, classe 1984, ex attaccante rossonero nel 2012 ed oggi bomber della Sambenedettese in Serie C, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Diavolo.

Queste le dichiarazioni di Maxi López: “Molto importante, era un passo che il Milan doveva fare. Ibra ti alza la qualità e la concentrazione in allenamento e in partita. Ho avuto il privilegio di condividere lo spogliatoio con lui e parliamo di un campione che ti dà tantissimo”.

“Se il Milan vuole tornare ai fasti del passato, Zlatan può sicuramente aiutarlo”, ha concluso Maxi López. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>