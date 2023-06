Mauro: “Scandaloso non ci fosse il VAR all’Europeo Under 21”

Intervistato dai microfoni de La Stampa, Massimo Mauro ha parlato dell'assenza della tecnologia, come il VAR, durante l'Europeo Under 21

Intervistato dai microfoni de La Stampa, Massimo Mauro ha parlato dell'assenza della tecnologia, come il VAR, durante l'Europeo Under 21, tornando sul match tra Italia e Francia: "E' scandaloso che non ci fosse la Goal Line Technology: la partita sarebbe finita con un pareggio. No VAR convinto? E continuo a esserlo".