Massimo Mauro, ex giocatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento di Milan e Juventus: "Secondo me Amorim e Spalletti hanno un po’ gli stessi problemi e, quando devono giocare contro difese chiuse, le loro squadre sono abbastanza imbarazzanti. Le difficoltà nascono dalla volontà di continuare a costruire la manovra su esterni che non fanno mai un cross e non passano mai la palla al centravanti".

L'analisi di Mauro rispecchia la realtà, i numeri di Ramos e Kolo Muani confermano il fatto che gli attaccanti non riescono ad essere coinvolti dalle rispettive squadre, un gol e poche altre occasioni per entrambi; Ramos ancor più di Kolo Muani ha bisogno di occupare l'area e di ricevere cross; il suo ultimo gol segnato prima di accasarsi al Milan è stato uno stacco imperioso contro la Croazia ai mondiali. .

"Il difetto di Milan e Juve? L'assenza di calciatori di qualità sulla trequarti"

Mauro continua: "Il grande difetto di Milan e Juve? L’assenza di calciatori di qualità sulla trequarti, che, in generale, è modesta in entrambe: né nella squadra di Amorim né in quella di Spalletti c’è mai un’idea di passaggio in profondità. Per questo, la Roma mi sembra molto più attrezzata di Milan e Juventus. E pure il Napoli, nonostante sia partito male".

L'assenza di qualità sulla trequarti del Milan è il problema principale per cui Mauro non considera i rossoneri a livello di Roma e Napoli, senza neanche citare due potenze come Como e Inter; gli unici due giocatori di livello nella trequarti del Milan sono Pulisic, che non è ancora totalmente in forma eccellente, e Rabiot, che sarebbe un centrocampista, anche se spesso è stato adattato sulla trequarti.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Amorim non può aspettare il mercato di gennaio, dove sicuramente il Milan interverrà per migliorare la rosa, ma deve valorizzare chi è in squadra; Cisse ha mostrato talento in modo discontinuo, ma le giocate di qualità si sono viste, Amorim deve dare continuità al ragazzo e raccogliere i frutti. Un altro giocatore che deve valorizzare il tecnico portoghese è Chukwueze; il nigeriano in questo assetto tattico gioca troppo lontano dalla porta: così facendo non riesce a mettere in mostra la sua velocità e il suo dribbling.