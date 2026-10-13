Mauro parla dell'avvio di stagione sotto le aspettative di Milan e Juventus; entrambi gli allenatori sembrano avere lo stesso problema
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Massimo Mauro, ex giocatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento di Milan e Juventus: "Secondo me Amorim e Spalletti hanno un po’ gli stessi problemi e, quando devono giocare contro difese chiuse, le loro squadre sono abbastanza imbarazzanti. Le difficoltà nascono dalla volontà di continuare a costruire la manovra su esterni che non fanno mai un cross e non passano mai la palla al centravanti".
L'analisi di Mauro rispecchia la realtà, i numeri di Ramos e Kolo Muani confermano il fatto che gli attaccanti non riescono ad essere coinvolti dalle rispettive squadre, un gol e poche altre occasioni per entrambi; Ramos ancor più di Kolo Muani ha bisogno di occupare l'area e di ricevere cross; il suo ultimo gol segnato prima di accasarsi al Milan è stato uno stacco imperioso contro la Croazia ai mondiali. .
"Il difetto di Milan e Juve? L'assenza di calciatori di qualità sulla trequarti"Mauro continua: "Il grande difetto di Milan e Juve? L’assenza di calciatori di qualità sulla trequarti, che, in generale, è modesta in entrambe: né nella squadra di Amorim né in quella di Spalletti c’è mai un’idea di passaggio in profondità. Per questo, la Roma mi sembra molto più attrezzata di Milan e Juventus. E pure il Napoli, nonostante sia partito male".
L'assenza di qualità sulla trequarti del Milan è il problema principale per cui Mauro non considera i rossoneri a livello di Roma e Napoli, senza neanche citare due potenze come Como e Inter; gli unici due giocatori di livello nella trequarti del Milan sono Pulisic, che non è ancora totalmente in forma eccellente, e Rabiot, che sarebbe un centrocampista, anche se spesso è stato adattato sulla trequarti.
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