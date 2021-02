Mauri (Preparatore Ancelotti): “Ibrahimovic è un ballerino. Vi spiego”

Ibrahimovic, l’intervista al preparatore di Ancelotti

Giovanni Mauri, uno dei preparatori atletici di Carlo Ancelotti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Mauri ha parlato diM, attaccante del Milan.

"Io ho allenato diversi quarantenni, come Maldini o Costacurta. E al Paris Saint-Germanin avevo allenato Ibrahimovic ed ero sicuro che sarebbe arrivato a 40 anni ancora in campo. Sono tutti atleti che hanno una grande flessibilità nonostante la potenza. Flessibilità data da un ottimo rapporto tra mobilità articolare ed elasticità muscolare: Ibra ha una mobilità da ballerino nonostante pesi quasi cento chili. Sono come dei cavalli purosangue: 400-500 chili che poggiano su quattro zoccoli, sembra un controsenso e invece è il segreto della loro velocità. Cristiano Ronaldo fa parte di questa categoria e può sicuramente restare ad alto livello fino a 40 anni".