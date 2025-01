Matri su Vlahovic: “Se non è nel progetto Juve, il Milan potrebbe puntare su di lui”

Matri ha commentato anche la rissa sfiorata tra Conceiçao e Calabria: "Sono immagini che chi ha giocato ha già visto, magari più nello spogliatoio, mentre non è bello averle visto in campo. Ma prendiamo anche una cosa positiva: si vedono Theo Hernandez e Leao, che erano stati sostituiti a fine primo tempo, che vanno a calmare Conceiçao. Se ci sono state delle parole di troppe, può capitare la reazione di un allenatore istintivo come il portoghese. Era sicuramente meglio evitare tutto questo in campo".