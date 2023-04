Matri: “Senza Leao il Milan fatica di più rispetto al Napoli senza Osimhen”

Il Milan ha pareggiato in Serie A, dopo la splendida vittoria contro il Napoli. Matri ha parlato dell'importanza di Leao per i rossoneri

"Io ho la sensazione che il Milan sia molto più legato alle prestazioni di Leao e Theo che il Napoli a quelle di Osimhen. Se il Milan trova la partita in cui Leao e Theo non sono in giornata fa più fatica rispetto al Napoli con un Osimhen non in giornata". Mancano ormai pochi giorni alla sfida di Champions League tra Milan e Napoli e, questi giocatori, potrebbero essere fondamentali nella doppia sfida europea.