Matri: “Il mio più grande rimpianto? Il Milan. Ma sui tifosi..”

NEWS MILAN – Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Alessandro Matri ha parlato del rimpianto nella sua seconda avventura al Milan. “Il più grande rimpianto è stato il Milan. Sono cresciuto lì e ci tornai carico di aspettative – ha spiegato l’attaccante ex Brescia -. Per me già solo questo era una cosa bella, dal momento che sono sempre stato tifoso rossonero. Poi c’era Allegri, un allenatore con cui ho legato tanto. Ho segnato solo un gol, ho fatto poco. Però i tifosi mi hanno rispettato fin dal primo giorno perché davo tutto”. Del suo passato in rossonero ha parlato anche Kakà: ecco le sue parole>>>

