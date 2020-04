Kakà: “Al Milan i ricordi più belli. Il più brutto? Istanbul..”

NEWS MILAN – Intervistato in diretta Instagram dal profilo ufficiale della FIFA, l’ex rossonero Ricardo Kakà ha risposto ad alcune domande dei tifosi.

Sul calciatore più forte con cui abbia mai giocato: “Ho potuto giocare con dei fenomeni, ma Ronaldo per me è stato il migliore. Dopo dico Ronaldinho, che ho potuto affrontare tantissime volte con Milan e Real Madrid”.

Sui miglioramenti nel corso della vita: “Non sono mai stato un giocatore veloce, ma puntavo molto sull’accelerazione. Da lì è nato il gol più bello ossia quello contro il Manchester United nell’andata della semifinale di Champions League nel 2007. Col tempo sono migliorato molto nei tiri: cercavo più la precisione che la potenza, sono nato con quella vocazione”.

Sul momento più bello della sua carriera: “Non ne ho uno in particolare, ma la maggior parte sono in rossonero: la Champions del 2007, il Mondiale per Club, il Pallone d’Oro e il FIFA Best Player of the Year. Il più brutto? Istanbul nel 2005, e non aggiungo altro”. Intanto, il Milan ha messo gli occhi su un giovane talento olandese: ecco chi è!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android