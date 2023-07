Matri: “Berlusconi sapeva far sentire importanti i giocatori”

Intervistato dai microfoni di Dazn in occasione della compilazione del calendario della Serie A 2023-2024 , l'ex attaccante del Milan , Alessandro Matri , ha ricordato così Silvio Berlusconi . Ecco le sue parole.

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo, una presenza importante. Ricordo quando si presentava con l'elicottero alle feste delle giovanili, ed era il Presidente. Poi quando salii in prima squadra mi chiamò sul telefono, facendomi i complimenti. Era contento perché arrivava un lombardo nel suo Milan, dal settore giovanile. Sapeva far sentire importanti i giocatori, aveva un modo vincente e simpatico di trasmettere mentalità e passione".