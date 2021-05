Materazzi: “Mourinho? Meglio alla Roma che alla Juve o al Milan” | News

Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Materazzi ha parlato dell’arrivo di Jose Mourinho alla Roma: “Stupito? Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla...

Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Materazzi ha parlato dell'arrivo di Jose Mourinho alla Roma: "Stupito? Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Se ci sarebbe andato? Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l'Inter".