Materazzi: “Inter? Buttati via due scudetti con la squadra più forte della Serie A”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato dell'Inter, del finale di stagione e dell'addio di Simone Inzaghi: "Inzaghi? Non entro nel merito delle scelte, ma dico due cose. La prima è che bisogna ringraziare Simone per ciò che ha fatto in quattro anni, per lo scudetto della seconda stella e per aver fatto giocare l’Inter in un certo modo, ma è anche vero che poteva fare di più. Abbiamo buttato via due scudetti con la squadra più forte del campionato".