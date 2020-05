Materazzi: “Ibrahimovic? Vi racconto cos’è successo nel 2010”

ULTIME NEWS – Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic si sono spesso punzecchiati negli ultimi anni. L’ex interista, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ dimostra di non aver perso il vizio, raccontando un retroscena dell’edizione della Champions League del 2010 vinta poi dall’Inter di José Mourinho, che ha eliminato in semifinale il Barcellona di Ibra. Queste le sue parole: “Nella partita del girone a novembre, Ibrahimovic era in panchina infortunato. Incrociò lo sguardo di Vieira e gli fece una faccia tipo: ‘Mamma mia come giochiamo, che rumba’. Cinque mesi dopo l’abbiamo guardato noi, senza dirgli nulla: indifferenza, lo schiaffo peggiore. Bastavano le nostre facce”.

