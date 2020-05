Calciomercato Milan – Begovic non verrà riscattato dal Bournemouth

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il portiere Asmir Begovic, classe 1987, bosniaco giunto in prestito secco al Milan nello scorso mese di gennaio, non sarà riscattato dagli inglesi del Bournemouth, società proprietaria del suo cartellino.

Begovic, infatti, è giunto a Milano soltanto per sopperire alla cessione, con la medesima formula del prestito secco fino a fine stagione, del suo collega Pepe Reina, classe 1982, spagnolo che ha scelto l’Aston Villa per giocare con maggiore continuità nella seconda parte della stagione. QUI LE ULTIME NEWS DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>